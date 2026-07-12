A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2026 resulta em um novo ciclo para a Seleção Brasileira no futebol, pensando em 2030.

Com isso, essa queda representou o fim da linha para um jogador: Neymar. Após a derrota por 2 a 1, no domingo (5), o camisa 10 deixou o gramado emocionado e fez uma declaração que indicou o possível encerramento de seu ciclo com a Seleção Brasileira de Futebol.

O atacante marcou o único gol brasileiro na partida, em cobrança de pênalti nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a eliminação. Depois do apito final, Neymar chorou e falou em tom de despedida durante entrevista à geTV: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”, declarou o camisa 10.

A frase fez referência ao MetLife Stadium, palco de sua estreia pela Seleção Brasileira em 2010, em amistoso contra os Estados Unidos. A menção ao estádio reforçou a interpretação de que o jogador estaria encerrando uma trajetória iniciada há 16 anos com a camisa brasileira.

Créditos: Instagram/@neymarjr

Sinal de uma despedida: fora dos planos para 2030

Apesar de não ter anunciado oficialmente sua aposentadoria da Seleção, a declaração foi vista como um forte sinal de que Neymar pode não disputar mais uma edição da Copa do Mundo. Aos 34 anos, o atacante deixa em aberto o futuro com a equipe nacional.

A eliminação para a Noruega também aumentou marcas negativas para o Brasil no torneio. A campanha de 2026 foi a pior da Seleção desde a Copa do Mundo FIFA de 1990 e ampliou o maior período da história brasileira sem conquistar um título mundial.

No aspecto individual, Neymar se tornou apenas o segundo jogador brasileiro a disputar quatro Copas do Mundo sem levantar o troféu, repetindo a marca de Thiago Silva. O atacante participou dos Mundiais de 2014, 2018, 2022 e 2026, mas não conseguiu alcançar o tão esperado título pela Seleção.