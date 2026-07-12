Muitos acreditam que quem recebe o Bolsa Família tem direito “apenas” ao valor referente ao programa. Entretanto, existem valores adicionais que podem cair na conta de quem tem direito, por isso fique atento as informações e datas confirmadas para julho.

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho começam no dia 20 e seguem até 31 de julho, conforme o calendário oficial do Governo Federal.

Os depósitos serão realizados de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros beneficiários a receber serão aqueles com NIS final 1, enquanto os pagamentos terminam com os inscritos de final 0.

Créditos: Arquivos/Agência Brasil

Benefícios adicionais também serão pagos

Além da parcela mínima de R$ 600 por família, o programa conta com benefícios adicionais. O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) paga R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar garante que nenhuma família receba menos de R$ 600.

Já o Benefício Primeira Infância acrescenta R$ 150 por criança de até seis anos, e o Benefício Variável Familiar oferece R$ 50 extras para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes que atendam aos critérios do programa.

Calendário do Bolsa Família de julho de 2026:

NIS final 1 (20/07), 2 (21/07), 3 (22/07), 4 (23/07), 5 (24/07), 6 (27/07), 7 (28/07), 8 (29/07), 9 (30/07) e 0 (31/07). Os próximos pagamentos ocorrerão entre 18 e 31 de agosto, 17 e 30 de setembro, 19 e 30 de outubro, 16 e 30 de novembro e, em dezembro, de 10 a 23.

Como fazer para movimentar os valores

Os beneficiários podem movimentar os valores sem precisar comparecer a uma agência da Caixa. O dinheiro fica disponível por meio do aplicativo Caixa Tem, Internet Banking e demais canais digitais do banco. Também é possível realizar saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Créditos: Arquivo/ Agência Brasil

Outra alternativa é utilizar o cartão do Bolsa Família para fazer compras diretamente em estabelecimentos comerciais na função débito, proporcionando mais praticidade e segurança aos beneficiários durante a utilização do recurso.