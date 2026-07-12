Entre as mais diversas dúvidas envolvendo o programa Bolsa Família, o risco da perda do benefício talvez seja a principal. Afinal, existem normas e regras que precisam ser cumpridas para que os valores sejam depositados dentro dos prazos estipulados.

Aproveitando esse tema sensível para muitos beneficiários, temos uma questão envolvendo o trabalho de um membro: se um filho começa a trabalhar, a família desta pessoa perde o Bolsa Família?

Para alívio de muitas pessoas, não, o ingresso de um filho no mercado de trabalho não provoca, por si só, o cancelamento automático do Bolsa Família. O impacto no benefício dependerá da nova renda total da família e das regras de elegibilidade do programa.

Créditos: Agência Brasil

Caso que pode resultar na perda do benefício

Quando um integrante da família passa a trabalhar, o salário recebido é incluído no cálculo da renda familiar por pessoa. Caso essa renda ultrapasse os limites estabelecidos pelo Governo Federal, o valor do benefício poderá ser reduzido ou, em alguns casos, o pagamento poderá ser encerrado.

Mesmo assim, famílias que aumentam a renda podem continuar recebendo o Bolsa Família por um período por meio da Regra de Proteção, desde que atendam aos critérios previstos pelo programa. Esse mecanismo busca garantir uma transição mais segura para quem conquista uma melhora na situação financeira.

Sempre que houver mudanças na renda ou na composição familiar, é fundamental atualizar as informações no Cadastro Único (CadÚnico). Manter os dados corretos evita problemas como bloqueio, suspensão ou até mesmo o cancelamento do benefício por inconsistências cadastrais.