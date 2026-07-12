O automobilismo brasileiro pode estar prestes a viver um momento histórico. Após a chegada de Gabriel Bortoleto à Fórmula 1 com a Sauber e sua permanência confirmada na Audi para 2026, uma nova notícia anima os torcedores: a possibilidade de o país voltar a ter dois representantes no grid da principal categoria do esporte a motor depois de 11 anos.

Segundo o jornalista italiano Alessio Auriemma, do portal Rossomotori.it, o próximo brasileiro a alcançar a F1 será Rafael Câmara. O piloto, que conquistou o título da Fórmula 3 e vem tendo destaque na Fórmula 2, estaria encaminhado para defender a Haas a partir da temporada de 2027.

De acordo com a publicação, Câmara formaria dupla com o britânico Oliver Bearman. A estratégia teria o aval da Ferrari, que pretende acompanhar de perto a evolução de seus dois jovens talentos visando futuras decisões para a equipe principal da escuderia italiana.

Ainda conforme Auriemma, o brasileiro teria superado a concorrência de Yuki Tsunoda pela vaga. O acerto seria resultado da forte parceria entre a Ferrari e a Haas, equipes que mantêm uma relação próxima há várias temporadas.

Integrante da Ferrari Driver Academy, Rafael Câmara acumula conquistas importantes nas categorias de base. Além do título da Fórmula 3, o piloto também venceu a Fórmula Regional Europeia em 2024, resultado que impulsionou sua ascensão no automobilismo internacional. Atualmente, ele compete pela Invicta Racing na Fórmula 2 e segue na disputa pelo campeonato, reforçando as expectativas de um futuro promissor na Fórmula 1.