Em janeiro, o Flamengo não poupou esforços para tirar Lucas Paquetá do West Ham, da Inglaterra, e fechou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Agora, o clube carioca está disposto a fazer outro grande investimento para se fortalecer ainda mais visando conquistar os títulos da temporada de 2026.

Ativo no mercado da bola, o Rubro-Negro tem como alvo Thiago Almada, ex-Botafogo e atualmente no Atlético de Madrid. Com futuro indefinido no time espanhol, o meia-atacante argentino vem tendo o futuro especulado. A imprensa argentina, por exemplo, dá conta de uma negociação em curso com o River Plate.

Os millonarios estariam se movimentando para desembolsar algo em torno de 20 milhões de euros na aquisição de 50% dos direitos econômicos do atleta, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 117 milhões. Mas as tratativas têm se arrastado nos últimos dias, o que coloca em xeque o acerto.

O Mengão pode aproveitar justamente esse entrave para entrar de vez no páreo. Essa, aliás, não seria a primeira tentativa da diretoria em relação ao jogador. Por aqui, Almada ficou conhecido pelo desempenho apresentado com a camisa do Botafogo, sendo protagonista nos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2024.

Créditos: Instagram/Thiago Almada

Flamengo fez a maior contratação do Brasil

Conforme destacado anteriormente, o movimento de tirar Paquetá do West Ham entrou para a história como o maior do futebol brasileiro. Ao todo, o Mais Querido topou desembolsar 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) pelo meia-atacante.

As cifras ultrapassam o investimento do Cruzeiro para tirar Gerson do Zenit, da Rússia, na mesma época. A Raposa havia assumido a liderança do ranking, com os 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões), mas durou pouco na primeira posição.

Surpreendentemente, a aquisição de Paquetá superou a de Gerson em 91,2 milhões de reais a mais – um gasto 54% mais elevado.