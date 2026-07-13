O Palmeiras é uma das equipes que mais movimenta o mercado da bola no futebol brasileiro. Porém, a equipe paulista também fatura com negociações, tanto é, que o Verdão pode chegar a incríveis cifras de R$ 154 milhões com mais duas vendas.

O clube espera arrecadar mais de R$ 60 milhões com as negociações de dois zagueiros que não fazem parte dos planos do técnico Abel Ferreira para a sequência da temporada: Micael e Kaiky Naves. As movimentações também ajudam o clube a alcançar a meta de aproximadamente R$ 400 milhões em vendas de jogadores em 2026.

No caso de Micael, a diretoria alviverde recebeu a sinalização de que o Inter Miami pretende exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo. O defensor de 25 anos, que atua ao lado de Lionel Messi na equipe norte-americana, pode ser adquirido por cerca de R$ 35 milhões.

Apesar de não ter conseguido se firmar no Verdão, onde disputou apenas 28 partidas, Micael recuperou espaço na Major League Soccer (MLS). Titular absoluto do Inter Miami, o zagueiro participou de 16 dos 17 jogos da equipe na temporada e marcou um gol, desempenho que convenceu o clube dos Estados Unidos a avançar pela compra em definitivo.

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Micael: Inter Miami já sinalizou que deseja ficar com o zagueiro e tem a preferência, porém, um outro clube da MLS e um time inglês também já procuraram o estafe do defensor para demonstrar interesse.… pic.twitter.com/OVLycMsvM7 — Felipe Silva (@felipee_sil) July 11, 2026

Outro atleta que está na pauta das negociações

Outro jogador que pode render uma boa receita ao Palmeiras é Kaiky Naves. Após uma temporada de destaque no Alverca, de Portugal, o zagueiro despertou interesse no mercado europeu. O clube paulista avalia o atleta entre 4 e 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões a R$ 29 milhões).

Em Portugal, Naves disputou 34 partidas, todas como titular, marcou três gols e foi um dos principais nomes da equipe durante a campanha no Campeonato Português.

Existe ainda a possibilidade de Kaiky Naves ser utilizado como parte de uma negociação pela contratação do volante Danilo, do Botafogo. No entanto, internamente, esse cenário é tratado como improvável neste momento.

As vendas de Micael e Naves reforçariam o caixa do Palmeiras, que já realizou importantes negociações nesta temporada. Entre elas estão as transferências do volante Aníbal Moreno para o River Plate, por cerca de R$ 38 milhões, e do atacante Facundo Torres para o Austin FC, em um negócio de aproximadamente R$ 52 milhões.

Sendo assim, as negociações já realizadas por R$ 38 e 52 milhões respectivamente; somadas as possíveis negociações de Micael (R$ 35 milhões) e Kaiky Naves (até R$ 29 milhões) totalizariam R$ 154 milhões, sem dúvida mais um aditivo importante para os cofres da equipe paulista, que segue atuante no mercado da bola.