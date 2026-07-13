Nem sempre os planos de contratação de uma equipe acabam se concretizando. Esse é um cenário vivido pelo trio Botafogo, Santos e Vasco. Isso se deve a um jogador que recusou essas três equipes, para atuar no futebol italiano.

Estamos falando do atacante Exequiel Zeballos. O argentino não deu preferência aos clubes brasileiros e está próximo de acertar sua transferência para o Napoli, da Itália. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Nicolò Schira.

Segundo a publicação, Zeballos optou por seguir carreira no futebol italiano e recusou propostas apresentadas por Botafogo, Santos, Vasco, além de CSKA, da Rússia, e Atlanta United, dos Estados Unidos. O jogador deve assinar contrato com o Napoli até junho de 2031.

Aos 24 anos, Exequiel Zeballos é um dos destaques revelados pelo Boca Juniors e atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, embora também possa desempenhar outras funções no setor ofensivo. Na atual temporada, o argentino soma um gol e três assistências em 13 partidas pela equipe de Buenos Aires.

Com a escolha pelo Napoli, o clube italiano vence a concorrência de equipes do Brasil, da Rússia e dos Estados Unidos e garante a contratação de um dos jogadores mais promissores do futebol argentino.

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O Napoli está muito perto de fechar a contratação de Exequiel Zeballos, do Boca Juniors!



Já existe um acordo financeiro de 10 milhões de euros e o jogador está cada vez mais próximo do clube… pic.twitter.com/iHdvbTV5qJ — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 2, 2026

Botafogo próximo de acerto com ex-Flamengo

O Botafogo está muito próximo de anunciar a contratação do goleiro Gabriel Batista, revelado pelo Flamengo e destaque do Santa Clara, de Portugal.

De acordo com informações da ESPN, o clube carioca deve investir cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,7 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos do arqueiro de 28 anos.

Como parte da negociação, o Santa Clara permanecerá com 20% dos direitos do jogador e receberá, por empréstimo com opção de compra, o volante Bernardo Valim, de 20 anos, uma das promessas das categorias de base do Botafogo. O meio-campista será incorporado inicialmente ao elenco sub-23 da equipe portuguesa.

Botafogo está em fase final de negociação pelo goleiro Gabriel Batista, que pertence ao Santa Clara, de Portugal.



O valor gira em torno de 1,5 milhão de euros (R$ 8.7 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador — o clube português vai manter os outros… pic.twitter.com/8y7DOOluxa — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 12, 2026

Gabriel Batista chega ao Glorioso após quatro temporadas em Portugal, período em que se consolidou como titular absoluto, capitão e um dos principais nomes do Santa Clara.

A expectativa é de que o goleiro realize os exames médicos nos próximos dias, assim que os últimos detalhes burocráticos da transferência forem concluídos.

Antes de oficializar a contratação e registrar Gabriel Batista, o Botafogo ainda precisa resolver pendências junto à Fifa. Atualmente, o clube enfrenta dois transfer bans: um relacionado à dívida pela contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e outro decorrente de multas administrativas.