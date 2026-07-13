Wesley está muito próximo de ser o novo reforço do Corinthians. Antes na mira do Cruzeiro, o atacante de 21 anos de idade, cria das categorias de base do clube, deve voltar ao Brasil para vestir a camisa alvinegra novamente na sequência da temporada.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Al Nassr, da Arábia Saudita, acenou positivamente para o empréstimo do jovem atleta. Estava tudo certo com a Raposa, mas uma proposta de última hora do Timão alterou o curso do negócio.

A diretoria corintiana ofereceu um salário de R$ 1,2 milhão mensais, o que representa R$ 300 mil a menos do que ele ganha atualmente no futebol saudita. Torcedor declarado da agremiação do Parque São Jorge, o ponta não pensou duas vezes antes de aceitar.

Em um primeiro momento, o Alvinegro havia descartado a possibilidade por alegar não ser capaz de cobrir a oferta salarial do adversário mineiro. Wesley foi vendido ao Nassr por US$ 20 milhões. O desempenho no time saudita, porém, foi razoável, enquanto a passagem pela Real Sociedad, da Espanha, durou apenas cinco jogos.

Créditos: Instagram/Wesley

Corinthians precisa se livrar de transfer ban

Para que o empréstimo seja confirmado, o Timão precisa, em primeiro lugar, se livrar do transfer ban imposto pela Fifa. Enquanto não quitar a dívida que originou a punição, o clube não pode registrar novos jogadores na janela de transferências.

O martelo só não foi batido ainda justamente por conta disso. A equipe paulista atravessa uma crise financeira e tem enfrentado problemas dessa natureza ao longo da atual temporada. Tanto é que a saída para se reforçar é por meio de empréstimos e atletas livres no mercado da bola.

De toda maneira, a diretoria tenta encontrar novas peças para qualificar o elenco do técnico Fernando Diniz. Além do Brasileirão, o Coringão tem pela frente na sequência da jornada os mata-matas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.