O Internacional oficializou nesta quinta-feira (16) a renovação contratual de três atletas formados nas categorias de base, reforçando a estratégia de valorização dos jovens talentos. O clube acertou novos vínculos com o lateral-esquerdo Luiz Felipe, o atacante João Victor e o volante ganês Benjamin Arhin, garantindo a permanência do trio por um longo período.

Entre os destaques está João Victor, de 18 anos, que teve seu contrato estendido até o fim de 2029. Antes, o compromisso era válido até dezembro de 2027. O atacante ganhou espaço durante a intertemporada e foi utilizado como meia aberto pelo lado direito nos dois amistosos preparatórios mais recentes. Ao longo do Campeonato Gaúcho desta temporada, também recebeu oportunidades na equipe principal e chegou a balançar as redes em uma das partidas.

Outro atleta contemplado foi Luiz Felipe, de 20 anos. O lateral-esquerdo renovou seu vínculo até 2030, substituindo o antigo contrato, que se encerraria em 2026. O defensor participou ativamente das atividades comandadas pela comissão técnica durante a preparação para a sequência da temporada e foi titular na conquista da Recopa Gaúcha diante do Brasil de Pelotas, desempenho que reforçou a confiança do clube em seu potencial.

Nos novos acordos assinados por João Victor e Luiz Felipe, o Internacional também assegurou prioridade para ampliar os contratos por mais dois anos, caso haja interesse das partes. Além disso, ambos passam a contar com uma multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros para eventuais transferências ao futebol internacional, mecanismo utilizado para proteger os ativos do clube.

Além da dupla, o Colorado confirmou a renovação do volante Benjamin Arhin. O meio-campista ganês também assinou um novo contrato válido até dezembro de 2030. A expectativa interna é de que o jogador receba mais oportunidades sob o comando do técnico Paulo Pezzolano ao longo do segundo semestre, após participar dos treinamentos com o elenco principal desde o início da intertemporada, em 22 de junho. Com as renovações, o Inter reforça sua política de investimento na formação de atletas e busca consolidar uma base sólida para os próximos anos.