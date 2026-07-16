O Campeonato Brasileiro volta nesta quinta-feira (16) e com isso cresce a curiosidade dos torcedores em como os clubes da Série A estão se mexendo na busca por reforços. Falando sobre esse assunto, o Mirassol anunciou o chamado pacotão de reforços, enquanto um jogador estrangeiro foi oferecido ao Corinthians.

Começamos pelo time do interior paulista. Afinal, depois de um período de pausa no calendário, o Mirassol volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (17), às 20h, quando recebe o Grêmio pela 19ª rodada da competição.

O intervalo sem partidas oficiais foi aproveitado pela diretoria e pela comissão técnica para reforçar o elenco, aprimorar a preparação física e tática e planejar a sequência da temporada, que também inclui a disputa da Libertadores.

Durante a intertemporada, o clube anunciou seis reforços para ampliar as opções do técnico. O principal deles é o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, ex-Corinthians e Vitória, que defendia o Júbilo Iwata, do Japão.

Também chegaram o volante Japa, emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada, o centroavante Bruno Santos, o atacante Fernandinho, o lateral-direito Elias e o zagueiro Gabriel Knesowitsch.

Além das contratações, o Mirassol utilizou o período sem jogos para realizar avaliações do elenco, acompanhar o mercado, promover reuniões internas, integrar os novos atletas e ajustar processos no departamento de futebol. O objetivo foi fortalecer a equipe para a maratona de competições do segundo semestre

Reforços do Mirassol para a sequência da temporada

Gustavo Silva (Mosquito) – atacante, ex-Corinthians, Vitória e Júbilo Iwata (Japão);

– atacante, ex-Corinthians, Vitória e Júbilo Iwata (Japão); Japa – volante, emprestado pelo Cruzeiro;

– volante, emprestado pelo Cruzeiro; Bruno Santos – centroavante, ex-Londrina, Guarani, Brusque e Volta Redonda;

– centroavante, ex-Londrina, Guarani, Brusque e Volta Redonda; Fernandinho – atacante, com passagens por Ceará, Goiás, Ponte Preta, Bahia e Chapecoense;

– atacante, com passagens por Ceará, Goiás, Ponte Preta, Bahia e Chapecoense; Elias – lateral-direito, ex-Sport, Athletico-PR, Vila Nova e Figueirense;

– lateral-direito, ex-Sport, Athletico-PR, Vila Nova e Figueirense; Gabriel Knesowitsch – zagueiro, ex-Londrina e Cuiabá.

Com elenco reforçado e semanas de preparação, o Mirassol inicia a reta decisiva da temporada buscando manter a boa campanha no Brasileirão e chegar forte às próximas fases da Libertadores.

Diretoria do Corinthians não se empolga com jogador oferecido

O Corinthians continua monitorando o mercado em busca de reforços para a sequência da temporada, mas a possibilidade de contratar o atacante Wilfried Zaha perdeu força nos bastidores.

O jogador foi oferecido ao clube nas últimas semanas, porém a diretoria não se mostrou convencida pela negociação e, neste momento, a transferência não deve avançar.

⚫⚪ | Livre no mercado após passagem pelo Charlotte FC, da MLS, o atacante Wilfried Zaha foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias, mas não faz parte dos planos da diretoria para a sequência da atual temporada.



Apesar de se tratar de uma possível contratação sem custos, o… pic.twitter.com/QDUnrpkhsV — SCCP News (@_sccpnews) July 15, 2026

Zaha atua preferencialmente pelas pontas, setor em que o Timão prioriza outras opções. A diretoria concentra esforços na contratação de Wesley, revelado nas categorias de base do clube, e trabalha para solucionar o transfer ban que impede a conclusão do negócio. Diante desse cenário, o nome do atacante marfinense ficou em segundo plano.

Embora veja com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, Zaha ainda aguarda um projeto esportivo antes de definir seu próximo destino.

Mesmo assim, pessoas ligadas ao Corinthians avaliam que o maior obstáculo para a negociação é o próprio planejamento do clube, que não considera a contratação uma prioridade.

Nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, Wilfried Zaha possui dupla nacionalidade e iniciou sua trajetória internacional defendendo as categorias de base da Inglaterra. Depois de disputar duas partidas pela seleção principal inglesa, optou por representar a seleção marfinense.

O auge de sua carreira aconteceu no Crystal Palace, clube pelo qual se tornou um dos maiores destaques da história recente. Ao longo de sua passagem, disputou 458 partidas, marcou 90 gols e distribuiu 33 assistências.

No futebol profissional, Zaha acumula 610 jogos, sendo titular em 510 deles, com 118 gols e 51 assistências. Além do Crystal Palace, o atacante também vestiu as camisas de Manchester United, Cardiff City, Galatasaray, Lyon e Charlotte FC.

Pela seleção principal da Costa do Marfim, o atacante soma 36 partidas, com cinco gols marcados e quatro assistências. Aos 33 anos, segue avaliando propostas para definir o próximo capítulo da carreira.