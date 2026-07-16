Um dos aplicativos mais acessados pelos brasileiros na atualidade é o Caixa Tem, que movimenta diversos programas sociais liberados para os cidadãos, como é o caso do Bolsa Família. Mas, existem algumas dúvidas na população e uma delas vamos responder aqui: como aumentar o limite de PIX no serviço?

Os limites definidos para as transações são estabelecidos pela Caixa com base em normas do Banco Central e variam conforme fatores como o horário da operação, o perfil da conta e o dispositivo utilizado para acessar o aplicativo.

Essas regras têm como objetivo reforçar a segurança dos clientes e reduzir o risco de fraudes e movimentações não autorizadas.

Criado inicialmente para facilitar o pagamento de benefícios sociais, o Caixa Tem ampliou suas funcionalidades ao longo dos últimos anos e passou a oferecer serviços como pagamentos de contas, compras com cartão virtual, recarga de celular e transferências instantâneas via Pix.

Caso o usuário precise movimentar valores superiores ao limite disponível, é possível solicitar um aumento diretamente pelos canais oficiais da Caixa. Enquanto pedidos de redução do limite são processados imediatamente, as solicitações de aumento passam por uma análise de segurança que costuma levar entre 24 e 48 horas.

Créditos: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Método de proteção contra golpes e como aumentar a chance de aprovação

Outro ponto importante é que o aplicativo adota limites diferentes para os períodos diurno e noturno, reduzindo o valor permitido durante a madrugada como medida de proteção contra golpes.

Para aumentar as chances de aprovação do novo limite, a Caixa recomenda manter os dados cadastrais atualizados, utilizar apenas dispositivos autorizados e proteger o acesso ao aplicativo com senha ou biometria. Essas medidas ajudam a tornar as transações mais seguras e diminuem a possibilidade de bloqueios preventivos.