Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberam um bom motivo para comemorar com a recente decisão do Governo Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionou o reajuste anual dos benefícios e garantiu até R$ 318 a mais para idosos e segurados da Previdência Social em 2026.

A mudança na regra é voltada para quem recebe acima do salário mínimo e para quem ganha quantias que chegam ao piso nacional, com diferentes percentuais. Os beneficiários que embolsam mais de um salário mínimo, por sua vez, foram contemplados com reajuste na aposentadoria de 3,9%.

De acordo com o governo, o novo percentual segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Por meio dos indicativos econômicos, as cifras a serem pagas pelo INSS são atualizadas visando repor parte das perdas acumuladas graças ao aumento da inflação vista no decorrer do ano passado.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Vale destacar, também, que o reajuste prevê a elevação do teto previdenciário. De agora em diante, o valor máximo pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social é de R$ 8.475,55 – o anterior era de R$ 8.157,41. Ou seja, houve um acréscimo de R$ 318,14 em relação ao que era pago anteriormente.

Reajuste vale para quem já estava ativo

Convém destacar que o percentual cheio de 3,9% é aplicado aos benefícios que já estavam ativos desde janeiro de 2025. No que diz respeito ao salário mínimo, o reajuste oficializado no começo do ano delimitou a quantia em R$ 1.621, o que significa um aumento de R$ 103 em relação ao ano passado, equivalente a um acréscimo de 6,79%.

Segundo as estimativas do Governo Federal, milhões de brasileiros serão contemplados com o reajuste no decorrer do calendário, o que abrange a maioria dos aposentados do INSS, além de pessoas que ganham outros auxílios como pensões e o Benefício de Prestação Continuada.