Os rivais londrinos Arsenal e Chelsea estão atentos aos passos de Endrick, que tem brilhado cada vez mais com a camisa do Lyon. Enquanto isso, um outro rival de ambos, o Manchester United, sonha alto com a contratação de uma das estrelas do Real Madrid para a temporada 2026/27.

Segundo o jornal The Guardian, os Red Devils têm se movimentado para tentar tirar Federico Valverde do Santiago Bernabéu. O dono do time, Jim Ratcliffe, quer celebrar o retorno a Liga dos Campeões com reforços de peso e, com esse objetivo, enviou representantes para tratar do assunto com o estafe do meio-campista.

Duas reuniões foram realizadas entre as partes. Apesar do interesse em ouvir o que a equipe inglesa tem a oferecer, o uruguaio entende que ainda não chegou o momento de deixar a capital espanhola. Feliz por lá e com a família adaptada, ele trata o tema com cautela e sem a pretensão de tomar uma decisão rápida.

Créditos: Instagram/Valverde

Valverde acredita que o cenário negativo das últimas temporadas pode mudar com o novo trabalho que será iniciado no Real visando a jornada que vem. Além do mais, a agremiação merengue também não tem a mínima intenção de negociar o camisa 15 por agora, tendo em vista o contrato válido até meados de 2029.

Arsenal e Chelsea querem Endrick

Enquanto o United mira em Valverde, os rivais Arsenal e Chelsea sonham com a adição de Endrick aos seus planteis. Segundo o TEAMtalk, as equipes londrinas procuraram saber mais a respeito da situação do prodígio brasileiro, que está emprestado ao Lyon, da França, até o final da temporada europeia.

Ambos gostariam de tê-lo para a próxima campanha. Contudo, o Real o tem como parte dos planos e sequer pensa na possibilidade de perdê-lo na janela. A diretoria madridista já avisou o estafe do atacante que quer contar com ele e que não o negociará novamente.

Da parte do jovem de 19 anos, também há o desejo de retornar ao Bernabéu para, desta vez, brigar por espaço entre os onze iniciais. Endrick quer ter mais uma oportunidade para se firmar antes de fazer qualquer movimento de saída definitiva.