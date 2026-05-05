A herança deixada por Oscar Schmidt aos familiares passou a despertar atenção após sua morte, aos 68 anos, em São Paulo. Conhecido como “Mão Santa”, o ex-atleta construiu uma trajetória de destaque no basquete e, ao longo dos anos, também organizou um patrimônio baseado em planejamento financeiro, investimentos e novas fontes de renda fora das quadras.

Embora não exista um valor oficial divulgado, a fortuna de Oscar Schmidt pode ser compreendida a partir de sua carreira e das decisões financeiras adotadas ao longo da vida. A combinação entre atuação internacional, investimentos e atividades após a aposentadoria contribuiu para a formação de uma base econômica estável e contínua.

Construção do patrimônio ao longo da carreira

Durante 26 anos como jogador profissional, Oscar Schmidt atuou em clubes da Europa, principalmente na Itália e na Espanha. Essa presença internacional garantiu contratos relevantes e uma sequência de ganhos ao longo do tempo. A regularidade em alto nível foi um dos principais fatores para a consolidação de sua estabilidade financeira.

A decisão de não jogar na NBA também influenciou sua trajetória. Mesmo sem acessar contratos da liga norte-americana, o ex-jogador manteve protagonismo na Europa, o que proporcionou continuidade e segurança financeira. Esse caminho favoreceu uma renda constante ao longo da carreira.

Outro ponto importante foi o investimento em imóveis. Parte significativa dos rendimentos foi direcionada ao setor imobiliário, indicando uma estratégia voltada à preservação de patrimônio. Esse tipo de aplicação contribuiu para manter estabilidade financeira mesmo após o fim da carreira esportiva.

Após deixar as quadras, Oscar Schmidt passou a atuar como palestrante. Com mais de 600 apresentações realizadas, a atividade se tornou uma fonte relevante de renda. Em 2023, estimativas indicavam valores em torno de R$ 60 mil por palestra, reforçando a continuidade da geração de receita.