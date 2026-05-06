Uma capital brasileira ganhou destaque internacional com a inclusão de uma de suas praias entre as melhores da América do Sul. O reconhecimento veio com o Prêmio Travellers’ Choice 2026, promovido pelo TripAdvisor, que posicionou o destino na 12ª colocação do ranking regional.

A presença da Praia de Ponta Verde na lista reflete avaliações feitas por visitantes entre 2024 e 2025. O ranking considera critérios como qualidade da experiência, satisfação dos turistas, além da análise de aspectos ligados à infraestrutura, serviços e características naturais do local.

Qualidade e reconhecimento internacional

A Praia de Ponta Verde se destaca por reunir elementos valorizados pelos turistas. Entre eles estão as águas claras, a faixa de areia e a estrutura disponível ao longo da orla. Esses fatores contribuem diretamente para a experiência dos visitantes e influenciam os resultados apresentados no ranking.

Além das características naturais, a região também passa por processos de requalificação urbana. A melhoria contínua da orla fortalece a atratividade do destino, oferecendo melhores condições para o turismo e ampliando a percepção positiva de quem visita a cidade.

O reconhecimento internacional também foi destacado pela gestão municipal. Segundo o secretário de Turismo de Maceió, Eduardo Monteiro, a posição no ranking é resultado da avaliação direta dos turistas, o que reforça a importância do destino no cenário regional.

A região de Ponta Verde oferece diferentes opções para visitantes. Entre as atividades disponíveis estão passeios nas piscinas naturais, que atraem turistas interessados nas formações costeiras da área. Além disso, o local conta com uma rede de estabelecimentos voltados ao turismo, incluindo bares, restaurantes e outros serviços.

Essa estrutura contribui para ampliar a permanência dos visitantes e diversificar as experiências durante a estadia. A combinação entre recursos naturais e oferta de serviços é um dos fatores que sustentam o desempenho da praia no ranking.