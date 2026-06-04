Os troncos das árvores que estão no seu pátio são excelentes suportes para trepadeiras, especialmente para criar camadas de vegetação e dar uma cara de “floresta” para o ambiente. Mas para isso, é preciso escolher as espécies que se fixam melhor e não sufocam a árvore hospedeira.

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Confira as 5 trepadeiras mais bonitas para se ter no pátio:

1. Sapatinho-de-judia (Thunbergia mysorensis)

É uma das melhores escolhas para um tronco robusto, o qual a árvore permite que a trepadeira alcance ramos mais altos para “pendurar” seus cachos.

A espécie atrai muitos beija-flores. Visualmente, tem pendentes longos com flores em tons de amarelo e marrom-avermelhado que parecem pequenos sapatos.

2. Filodendro-cascata (Philodendron cascata)

São nativos de ambientes de mata e adoram a textura da casca das árvores para fixar suas raízes adventícias.

A elegância e a baixa manutenção são os pontos fortes, bem como a parte visual: folhas grandes, em formato de coração e com um verde profundo e brilhante.

3. Jiboia (Epipremnum aureum)

Talvez a mais conhecida, ganha uma aparência completamente diferente quando sobe em troncos. À medida que escala, suas folhas tendem a crescer significativamente de tamanho e podem apresentar fendas belíssimas.

É resistente e lida bem com a sombra da copa da árvore. Já a folhagem apresenta um verde com variações de amarelo ou branco (variegata).

4. Flor-de-cera (Hoya carnosa)

Uma opção mais delicada para quem busca detalhes. Ela cresce de forma mais lenta, o que é ótimo para não sobrecarregar árvores menores.

As flores possuem aroma adocicado (especialmente à noite) e textura que realmente lembra cera. Os pequenos buquês de flores possuem formato de estrela, geralmente brancas ou rosadas.

5. Unha-de-gato (Ficus pumila)

Se o objetivo for cobrir o tronco completamente com um “tapete” verde, dando um aspecto de ruína antiga ou castelo, essa é a pedida.

Adere com facilidade a superfícies rugosas. Porém, precisa de podas frequentes de contenção, pois é muito vigorosa e pode esconder eventuais problemas na saúde do tronco da árvore.