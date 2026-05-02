Astrônomos que monitoravam o Céu profundo foram surpreendidos por um objeto de formato incomum, descrito visualmente como semelhante a um “boneco”. A descoberta aconteceu durante a análise de dados de uma missão da NASA, reacendendo o interesse em como corpos celestes com formas peculiares se originam e o que eles podem revelar sobre a formação do nosso sistema solar.

Esse objeto está localizado no Cinturão de Kuiper, uma região além de Netuno que abriga inúmeros corpos gelados e remanescentes da formação do sistema solar. Sua forma bilateral — dois lóbulos conectados — é um exemplo clássico do que se chama de binário de contato, uma formação interessante para entender a dinâmica e evolução de pequenos corpos no Céu profundo.

O corpo observado não é um artefato artificial, mas faz parte de uma classe natural de objetos espaciais. Astrônomos acreditam que ele se formou por meio da união lenta de dois pedaços menores de material celeste que gradualmente se aproximaram e se juntaram, dando ao objeto seu aspecto peculiar.

Créditos: Divulgação/NASA

Como ver objetos no céu como esse?

Estudos como esse mostram que o Céu ainda guarda muitos mistérios — e que soluções simples, como fusões lentas de materiais, podem criar estruturas surpreendentes. Essas formações geladas, aliás, são excelentes alvos para telescópios profissionais e programas de observação que buscam entender a diversidade de corpos no espaço. No entanto, não é acessível para todos.

Mesmo assim, é importante conhecer sobre pois se obtém pistas sobre como o nosso próprio sistema se formou bilhões de anos atrás. Além disso, telescópios e sondas espaciais podem identificar uma população maior desses objetos bilobados, aprimorando nossa compreensão da variedade de corpos que existem além das órbitas planetárias.