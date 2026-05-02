O Governo Federal estabeleceu um auxílio financeiro destinado a idosos com 65 anos ou mais que possuem uma renda familiar inferior a R$ 4,6 mil. Este programa visa atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando uma assistência orçamentária que busca reduzir as desigualdades sociais.

Para ter direito ao auxílio, os idosos devem atender a algumas condições específicas. Primeiramente, é necessário ter 65 anos ou mais e comprovar uma renda familiar mensal inferior ao limite estipulado.

Além disso, é imprescindível que o solicitante não possua casa própria ou mais de uma propriedade. Os interessados devem apresentar uma certidão de condição de idoso, emitida por uma entidade autorizada, além de um estudo social caso o auxílio envolva a construção ou compra de imóveis.

Processo de Solicitação

Os idosos que se enquadram nos requisitos devem visitar uma das entidades autorizadas para iniciar o processo de solicitação do auxílio. O subsídio pode ser utilizado para diversas finalidades, incluindo construção em terreno próprio, compra de terreno, reformas ou ampliações de casas, e aquisição de imóveis existentes.

O apoio financeiro é um direito garantido pela legislação local, e o processo é conduzido por instituições que atuam em parceria com o governo. Esse tipo de assistência não é exclusivo do Brasil. A Costa Rica, por exemplo, oferece um subsídio habitacional semelhante para idosos acima de 65 anos com renda familiar inferior a ¢476.874, o que equivale aproximadamente a R$ 4,6 mil.

Assim como no Brasil, o auxílio na Costa Rica é parte de um sistema que busca garantir direitos e dignidade aos idosos, assegurando que eles possam ter acesso à moradia adequada e condições de vida dignas. O auxílio financeiro para idosos é uma medida importante para enfrentar a desigualdade social e garantir que essa população vulnerável tenha acesso a recursos básicos.