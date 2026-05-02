Elon Musk, conhecido por sua atuação em diversas empresas, incluindo a SpaceX, viu sua fortuna aumentar significativamente nos últimos anos. Em 2026, sua riqueza foi estimada em US$ 839 bilhões, um aumento de cerca de US$ 500 bilhões em relação ao ano anterior.

De acordo com a lista de bilionários da Forbes, divulgada em março de 2026, Elon Musk lidera o ranking dos mais ricos, com um patrimônio que saltou de US$ 342 bilhões para US$ 839 bilhões em apenas um ano.

Essa lista inclui 3.428 bilionários, que juntos acumulam uma fortuna total de US$ 20,1 trilhões, um recorde histórico. Os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de bilionários, seguido pela China e Índia.

Prejuízos da SpaceX

Apesar do sucesso financeiro de Musk, a SpaceX enfrentou dificuldades em 2025, registrando um prejuízo de quase US$ 5 bilhões, equivalente a cerca de R$ 25 bilhões. A receita da empresa, no entanto, foi superior a US$ 18,5 bilhões.

O prejuízo inclui resultados da xAI, uma startup de inteligência artificial adquirida pela SpaceX, que está integrada às ambições de Musk no setor de tecnologia e exploração espacial.

A SpaceX está se preparando para abrir seu capital, um processo que pode avaliar a empresa em mais de US$ 1,75 trilhão. A companhia já havia apresentado um pedido de abertura de capital de forma confidencial em março de 2026.

O sucesso do IPO é considerado crucial para que a SpaceX amplie suas operações e continue investindo em projetos inovadores, como viagens interplanetárias e centros de dados de inteligência artificial em órbita. O cenário atual para a SpaceX é desafiador, especialmente considerando que a empresa é a mais ativa no setor de lançamentos espaciais.