Ativo nesta janela de transferências, o Palmeiras segue fazendo movimentações no mercado da bola visando a sequência da temporada. Nesta semana, o clube paulista confirmou a saída da zagueira e meio-campista Isadora Amaral, que se transferiu para o Cruzeiro, e também o registro de Miguel Bilong, mais uma joia de suas categorias de base.

A despedida de Isadora foi marcada por uma homenagem realizada no auditório do Centro de Excelência do Futebol Feminino, em Vinhedo (SP), que contou com a presença das atletas e da comissão técnica. Ao todo, foram duas temporadas defendendo as Palestrinas.

A jogadora disputou 58 partidas e marcou três gols ao longo de duas jornadas. Além disso, conquistou seis títulos: a Supercopa do Brasil de 2026, a Copa do Brasil de 2025, os Campeonatos Paulistas de 2024 e 2025, além das edições de 2025 e 2026 da Brasil Ladies Cup.

Já no masculino, a novidade é a confirmação do nome de Miguel Bilong no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jovem atacante camaronês de apenas 18 anos de idade é o mais novo destaque da formação alviverde.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Joia do Palmeiras tem multa de R$ 580 milhões

Contratado para integrar a formação palestrina, Miguel se destacou durante o período de treinamentos do plantel, na Academia de Futebol, na parada do calendário para a Copa do Mundo de 2026. Em um dos jogos-treino, ele marcou dois gols e caiu nas graças de Abel Ferreira.

O contrato do garoto é válido até dezembro de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros para equipes do exterior, quantia que corresponde a R$ 580 milhões na cotação atual. Quem sabe, não esteja surgindo mais um fenômeno da base do time paulista, que poderá render frutos esportivos e financeiros futuramente.

Com a atualização no sistema da entidade máxima do esporte bretão nacional, o camaronês fica à disposição de Abel para o restante da temporada. Pelo menos em um primeiro momento, ele deve revesar entre o elenco de cima e o time Sub-20 do Verdão.