Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho continuam seguindo o calendário oficial definido pelo Governo Federal. Nesta quarta-feira, dia 22, é a vez dos beneficiários com NIS terminado em 3 receberem o valor. Os depósitos são realizados diretamente pela Caixa Econômica Federal.

O cronograma começou em 20 de julho e será concluído no dia 31. As datas são organizadas conforme o último dígito do Número de Identificação Social, utilizado para identificar cada beneficiário. O calendário contempla todos os finais entre 1 e 0 ao longo dos últimos dias úteis do mês.

Calendário segue ordem do NIS

Depois do pagamento aos beneficiários com final 3, o cronograma continua normalmente. Quem possui NIS final 4 recebe em 23 de julho, enquanto o final 5 terá o depósito no dia 24. Os demais pagamentos ocorrem entre os dias 27 e 31, conforme a sequência estabelecida.

Os recursos ficam disponíveis na conta do programa e podem ser consultados pelos canais oficiais da Caixa. O aplicativo Caixa Tem permite verificar o saldo e realizar diversas operações. Também é possível efetuar pagamentos, transferências e compras utilizando apenas o celular.

Quem preferir sacar o benefício pode recorrer às agências da Caixa, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e caixas eletrônicos. Beneficiários com biometria cadastrada conseguem retirar o dinheiro nos terminais de autoatendimento sem apresentar o cartão físico. As diferentes opções facilitam o acesso aos recursos.

Créditos: Divulgação MDS

Valores e condições para manter o benefício

O Bolsa Família assegura um pagamento mínimo de R$ 600 por família cadastrada. Além disso, o programa prevê um valor de R$ 142 por integrante e um benefício complementar quando a soma não alcança o piso estabelecido. Dessa forma, nenhuma família recebe menos que o valor mínimo garantido.

Também existem adicionais destinados a públicos específicos. Crianças de até seis anos garantem um acréscimo de R$ 150, enquanto gestantes, bebês de até seis meses e crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos incompletos recebem R$ 50 por pessoa. Os benefícios extras variam conforme a composição familiar.