Ter um auxílio ou alguma ajuda que possa complementar a renda é importante para diversos profissionais, ainda mais para aqueles que arriscam a vida na busca do bem-estar da população. Sobre esse cenário, chega uma importante atualização, com um benefício pago em um estado brasileiro.

O Governo do Amazonas anunciou que, a partir de julho, policiais militares e bombeiros passarão a receber o auxílio-fardamento. O benefício será pago anualmente na data de aniversário de cada agente de segurança e terá valor de R$ 3.098,46, depositado em parcela única.

Governador do estado confirmou a notícia oficialmente

O anúncio foi feito na manhã da última segunda-feira (22) pelo governador Roberto Cidade (União), que afirmou ter a intenção de incluir o auxílio de forma permanente no orçamento destinado à segurança pública.

A concessão do benefício já havia sido proposta em 2022 pelo então governador Wilson Lima, mas dependia da aprovação de um projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Anos depois, o recurso está oficialmente confirmado.

Roberto Cidade informou ainda que se reuniu com representantes das categorias para discutir uma proposta definitiva, mas as negociações ainda não chegaram a um consenso. Novos encontros já foram agendados para dar continuidade às tratativas.

De acordo com o governador, o pagamento do auxílio será mantido mesmo diante da queda na arrecadação estadual. Entre janeiro e maio deste ano, a receita com impostos recuou R$ 695 milhões em comparação com o mesmo período de 2025. Segundo Roberto Cidade, a redução está relacionada à valorização do dólar.