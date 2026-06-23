Vozinha é um dos grandes personagens da Copa do Mundo e é um dos líderes de Cabo Verde, que sonha com uma vaga na próxima fase do Mundial. Falando sobre o jogador, o arqueiro pode seguir a carreira aqui no Brasil, atuando em um gigante da série A do Brasileirão.

Aos 40 anos, sem vínculo com nenhum clube e estreando em uma Copa do Mundo diante de uma das favoritas ao título, a Espanha, o goleiro cabo-verdiano Josimar José Évora Dias, o Vozinha, protagonizou uma das histórias mais marcantes do torneio.

Com uma atuação decisiva, ele foi o principal responsável pelo empate por 0 a 0 e acabou eleito o melhor jogador da partida pela FIFA.

Conhecido em Cabo Verde como “guarda-redes”, termo utilizado para definir a posição de goleiro, Vozinha se profissionalizou apenas aos 25 anos, bem mais tarde do que o habitual no futebol de alto rendimento.

Mesmo assim, nunca desistiu do sonho de seguir carreira e espera que a projeção conquistada na Copa do Mundo lhe renda um novo contrato para encerrar sua trajetória nos gramados de forma feliz.

Em entrevista exclusiva ao jornalista André Vieira, correspondente da Telesur e parceiro da TV Brasil em Cabo Verde, Vozinha destacou a felicidade do grupo após o empate diante da Espanha, mas ressaltou que a equipe mantém os pés no chão. Segundo ele, a seleção conhece suas limitações, mas acredita ser capaz de competir com qualquer adversário.

Apaixonado por futebol desde a infância, Vozinha contou que cresceu em uma família que sempre amou o esporte. Ainda criança, dividia-se entre atuar no gol e como jogador de linha.

No fim, decidiu seguir definitivamente como goleiro ao chegar às categorias de base, iniciando uma trajetória que, décadas depois, o transformaria em um dos personagens mais improváveis e admirados da Copa do Mundo.

Jogador está livre no mercado da bola

Vozinha iniciou sua trajetória no futebol aos 17 anos, nas categorias de base, e passou por diversos clubes de Cabo Verde, como Ribeira Bote, Derby, Mindelense e Batuque. Mais tarde, recebeu uma oportunidade no Progresso, de Angola, onde deu os primeiros passos como jogador profissional.

Depois de uma breve passagem de seis meses pelo futebol cabo-verdiano, o goleiro decidiu buscar espaço na Europa. Atuou durante uma temporada no Zimbru, da Moldávia, e outra no Gil Vicente, de Portugal. Em seguida, viveu a fase mais longa da carreira no AEL Limassol, do Chipre, onde permaneceu por cinco anos.

Na sequência, também acumulou uma experiência no futebol da Eslováquia antes de retornar a Portugal para defender o GD Chaves nas duas últimas temporadas. Com o término de seu contrato em maio deste ano, Vozinha está sem clube e aproveita a participação na Copa do Mundo para se concentrar totalmente na seleção de Cabo Verde.

Como está sem clube, Vozinha pode assinar contrato com qualquer equipe do futebol mundial. Sendo assim, o veterano está apto para fechar com algum gigante do futebol brasileiro, desde que um time daqui mostre interesse pelo jogador, questões contratuais não seria problema.