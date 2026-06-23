Você que está acompanhando a Copa do Mundo já deve ter visto a Seleção de Cabo Verde, que vem sendo uma das sensações do torneio. Na entrevista dos jogadores, também fica claro que o português é a língua nativa e falada pelos atletas. Mas, você já se perguntou quais são os outros países no mundo que falam nosso idioma?

O português é uma das línguas mais faladas do mundo e está presente em diferentes continentes. Atualmente, o idioma é língua oficial em países da América do Sul, Europa, África e Ásia, reunindo centenas de milhões de falantes e formando uma importante comunidade linguística e cultural.

Na América do Sul, o português é a língua oficial do Brasil, que concentra a maior população de falantes do idioma no planeta. O país desempenha um papel fundamental na difusão da língua portuguesa e na produção cultural em português.

Na Europa, o idioma tem suas raízes em Portugal, berço da língua portuguesa. O país foi responsável pela expansão do idioma para outras regiões do mundo durante o período das grandes navegações.

Na África, o português é língua oficial de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Além deles, também possui status oficial na Guiné Equatorial, ampliando ainda mais a presença do idioma no continente.

Créditos: Cidade da Praia-Cabo Verde/Flickr

Língua portuguesa também está presente na Ásia

Na Ásia, o português é uma das línguas oficiais de Timor-Leste. O idioma também mantém relevância histórica e cultural na Região Administrativa Especial de Macau, onde possui estatuto oficial ao lado do chinês.

Os países de língua portuguesa compartilham laços históricos e culturais, mas apresentam grande diversidade de costumes, sotaques e tradições. Essa pluralidade enriquece o idioma e demonstra sua capacidade de adaptação a diferentes realidades sociais e geográficas.

Juntos, esses territórios formam a comunidade lusófona, unida pela língua portuguesa e por uma herança cultural em comum. O português segue em expansão no cenário internacional, consolidando-se como um importante instrumento de comunicação, integração e intercâmbio entre povos de diferentes continentes.