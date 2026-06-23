Após romper com Renato Gaúcho, o Vasco da Gama trabalha com dois nomes para assumir o comando técnico: Marcelo Gallardo e Hernán Crespo. Enquanto isso, em São Paulo, o Palmeiras foi procurado nos últimos dias para vender o lateral-direito Agustín Giay.

Conforme noticiou o portal TuttoMercatoWeb, o Como, da Itália, é o interessado na contratação do jogador de 22 anos de idade. Sensação da última temporada na Terra da Bota, a equipe trabalha para se reforçar visando a jornada que vem e tem o argentino como um de seus alvos.

Uma sondagem foi realizada para saber mais a respeito da situação do atleta. Por enquanto, os contatos foram feitos apenas junto ao estafe do camisa 4 e nada nesse sentido chegou à diretoria alviverde. Anteriormente, a Roma, também da Itália, e o Atlético de Madrid, da Espanha, foram ligados a ele.

Embora não seja titular, Giay é considerado uma peça importante do plantel comandado pelo técnico Abel Ferreira. O Verdão não tem a intenção de se desfazer de seus jogadores antes de dezembro, tendo em vista que a ideia é chegar forte nas disputas de título no segundo semestre, e não deve facilitar uma eventual negociação.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Vasco mira argentinos para o lugar de Portaluppi

Quanto ao Cruzmaltino, a diretoria trabalha com dois nomes para substituir Renato Gaúcho, tal qual destacado anteriormente. São eles Marcelo Gallardo, ex-River Plate, e Hernán Crespo, ex-São Paulo. Ambos estão livres no mercado.

O alvo principal é Muñeco Gallardo, visto como unanimidade nos bastidores de São Januário. Crespo, por sua vez, seria uma alternativa, tendo em vista que não conta com a mesma aprovação do compatriota.

Acontece que Gallardo é o mais caro deles e exigiria um grande esforço financeiro por parte do time carioca. De toda maneira, o Gigante da Colina corre para fechar com um novo comandante o quanto antes visando a sequência da temporada.