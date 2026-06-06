Os clientes da Caixa Econômica Federal precisam ficar atentos às novas diretrizes implementadas pelo banco. Atendendo a recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a instituição financeira colocou restrições para saques realizados nos caixas eletrônicos durante a noite, que têm como objetivo aumentar a segurança dos clientes e reduzir os riscos de assaltos e fraudes.

Com a mudança, os limites de saque variam de acordo com o horário. Durante o dia, das 6h às 22h, os clientes podem retirar até R$ 2.000. Já entre 22h01 e 5h59, esse valor máximo cai para apenas R$ 300. Essa restrição é aplicada de forma automática e serve, também, para aqueles que possuem limites diários maiores em suas contas.

Assim como acontece em relação ao horário, os limites de saque dependem do canal utilizado e do perfil do cliente. Nos terminais de autoatendimento, a quantia por operação varia de R$ 500 e R$ 1.500, com um máximo de três saques diários.

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Regras para contas poupança da Caixa Econômica Federal

No que diz respeito a contas poupança, as regras são semelhantes, com até três saques permitidos por dia. No aplicativo Caixa Tem, as retiradas variam de R$ 20 a R$ 1.200, enquanto as que são realizadas diretamente na boca do caixa também têm limites reduzidos à noite.

Durante o período noturno, o valor máximo diário cai de R$ 2.000 para R$ 300, acompanhando as medidas de segurança. Na Rede Banco24Horas, os limites seguem o mesmo padrão, variando entre R$ 500 e R$ 1.500, a depender do tipo de conta.

A maior flexibilidade em relação aos limites de saque fica por conta das casas lotéricas. Nesses estabelecimentos, os saques podem variar de R$ 5 a R$ 5.000 para contas poupança. Para clientes da modalidade Caixa Fácil, o limite diário é de R$ 3.000.