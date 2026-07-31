Antes de sair de casa, motoristas paulistas que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou solicitar a segunda via do documento devem verificar se o procedimento pode ser realizado pela internet. O Governo de São Paulo disponibiliza essas solicitações pelos canais digitais do Poupatempo, agilizando grande parte do atendimento.

Renovação da CNH pode começar pela internet

O pedido de renovação da CNH pode ser iniciado pelo portal, aplicativo ou totens de autoatendimento do Poupatempo. O processo é liberado para condutores que atendem aos requisitos estabelecidos pelo Detran-SP. Em muitos casos, não é necessário comparecer a uma unidade de atendimento.

Mesmo com a solicitação digital, algumas etapas permanecem obrigatórias de forma presencial. O motorista deve realizar exame médico em clínica credenciada pelo Detran-SP. Dependendo da categoria da habilitação ou da atividade profissional exercida, também poderá ser exigida avaliação psicológica.

Nem todos os condutores podem utilizar o serviço online. O procedimento fica indisponível quando a CNH está suspensa, cassada ou possui bloqueios administrativos. Alterações cadastrais, como mudança de nome social ou atualização biométrica, também exigem atendimento específico.

Créditos: Fernando Frazão/Agência Brasil

Emissão da segunda via segue regras específicas

A segunda via da CNH também pode ser solicitada totalmente pelos canais digitais do Poupatempo. O serviço atende situações como perda, furto, roubo, extravio ou danos ao documento físico. Nesses casos, não há necessidade de comparecer presencialmente para fazer o pedido.

Após a confirmação das informações cadastrais e o pagamento das taxas correspondentes, o processo segue para emissão. O motorista consegue acompanhar todas as etapas pelos canais oficiais do programa. Isso permite verificar o andamento da solicitação sem precisar sair de casa.

Enquanto a nova via impressa não chega ao endereço cadastrado, o cidadão pode utilizar normalmente a versão digital. O documento fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). A alternativa garante acesso à habilitação durante o período de espera.