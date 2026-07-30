Após a boa temporada que fez, Endrick retornou ao Real Madrid e, com isso, o Lyon teve que iniciar uma busca para encontrar seu substituto. Agora, o clube francês parece ter finalmente chegado no nome ideal: Lois Openda, de 26 anos de idade, da Juventus.

De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, os franceses acertaram a transferência do jogador junto aos italianos. Resta apenas os detalhes finais para que ele possa ser anunciado oficialmente e se junte aos novos companheiros de elenco para iniciar os trabalhos.

O negócio consiste no empréstimo de uma jornada sem opção de compra definitiva. O time da Ligue 1 pagará 3 milhões de euros pela cessão temporária e ficará responsável pelo pagamento de parte do salário. Para a Velha Senhora, servirá como uma vitrine.

Além de Openda, o Lyon também tinha no radar Mathys Tel, do Tottenham, e Arnaud Kalimuendo, do Nottingham Forest. No entanto, optou pelo belga, que vira e mexe é convocado para defender a seleção da Bélgica e esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Créditos: Instagram/Openda

Endrick vive indefinição no Real Madrid

Apesar do bom desempenho vestindo a camisa do Lyon, o cenário para Endrick em seu retorno ao Santiago Bernabéu está longe de ser animador. Isso porque Gonzalo García voltou a ganhar espaço durante a pré-temporada e subiu no conceito do técnico José Mourinho.

Antes tratado como negociável, o espanhol pode passar à frente do brasileiro novamente na briga por uma vaga entre os suplentes do ataque merengue. Se isso se confirmar, a tendência é que a diretoria blanca opte por liberar a cria do Palmeiras, assim como no ano passado.

Após um período de férias concedido aos jogadores que disputaram o Mundial, o jovem atacante se reapresentou e iniciou os trabalhos. Ele terá que mostrar serviço ao novo treinador caso queira integrar o elenco galáctico em 2026/27.