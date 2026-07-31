O Internacional acertou a contratação de um meio-campista junto ao Flamengo para fortalecer suas categorias de base. Enquanto isso, a ordem no rival Grêmio é cortar gastos e, diante desse cenário, dois jogadores devem ter suas saídas do clube oficializadas nos próximos dias.

No Colorado, a novidade é o volante Matheus Tiago, de 18 anos de idade, que chega para integrar o elenco Sub-20. O jovem meio-campista, que vestiu a camisa rubro-negra durante cinco temporadas, assinou contrato válido até 2028.

“Me sinto muito confiante e feliz, preparado para honrar o Internacional, porque sei que é uma camisa muito pesada”, disse o atleta, celebrando o novo passo da carreira profissional. No Fla desde 2021, ele conquistou títulos estaduais e fez parte dos grupos que disputaram torneios em Japão, Espanha e Portugal nos últimos anos.

Já pelos lados do Imortal, o momento é de reestruturação financeira. Visando reduzir a folha salarial, a diretoria definiu que Willian e Monsalve não seguirão fazendo parte do plantel. A dupla, que não conseguiu se firmar desde que chegou, terá o contrato rescindido, assim ficando livre para definir o próximo passo de seu futuro no futebol.

Créditos: Instagram/Willian

Willian ganha mais de R$ 1 milhão no Grêmio

O renomado meia-atacante recebe mais de R$ 1 milhão por mês. Como existem cifras relacionadas a luvas e salários em aberto, as partes discutem o melhor jeito de definir a rescisão. A diretoria tricolor não quer mais pagar vencimentos nessa faixa a nenhum atleta.

Por essa razão, além de Willian e Monsalve, outros jogadores também não devem continuar fazendo parte do elenco para a próxima temporada. Não se fala em rescisão por enquanto, mas nomes como Dodi, Marcos Rocha e Amuzu não devem permanecer após o término do contrato.

Além da redução na folha, a liberação desses jogadores abre espaço para peças que possam chegar e acrescentar de fato aos trabalhos da comissão técnica de Luís Castro.