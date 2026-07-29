O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a alertar os cidadãos sobre a importância de buscar informações e solicitar serviços apenas por meio dos canais oficiais. A orientação tem como objetivo reduzir os riscos de golpes, fraudes e divulgação de notícias falsas envolvendo benefícios previdenciários. O órgão reforça que não utiliza meios não autorizados para atendimento.

Entre as principais ferramentas disponibilizadas estão o portal Gov.br, o aplicativo Meu INSS e a Central de Atendimento 135. Além disso, o instituto mantém perfis verificados em diferentes redes sociais para divulgar comunicados e esclarecer dúvidas. A recomendação é desconfiar de mensagens recebidas por canais desconhecidos.

Canais oficiais concentram milhões de acessos

O portal oficial do INSS reúne informações sobre benefícios, serviços, calendário de pagamentos e notícias relacionadas à Previdência Social. De acordo com o instituto, a página recebe milhões de acessos todos os meses. Em períodos de maior procura, o volume de visitas supera a marca de 3 milhões.

O Meu INSS continua sendo o principal canal digital para quem deseja solicitar benefícios, acompanhar pedidos e emitir documentos sem sair de casa. Para utilizar os serviços, é necessário acessar a plataforma com uma conta Gov.br. Somente em junho, o sistema registrou mais de 100 milhões de acessos.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

WhatsApp e Central 135 ampliam atendimento

O INSS também mantém presença ativa nas redes sociais para ampliar o alcance das informações oficiais. Os perfis do instituto somam mais de 570 mil seguidores em plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e TikTok. Apenas o Instagram acumulou quase 18 milhões de visualizações nos últimos três meses.

Além dos canais digitais tradicionais, o instituto disponibiliza um canal oficial no WhatsApp para divulgar notícias e atualizações. O serviço reúne mais de 1,5 milhão de inscritos e envia comunicados sobre ações, benefícios e serviços. O objetivo é facilitar o acesso da população às informações verificadas.