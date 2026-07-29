O Cruzeiro atravessa movimentações intensas no mercado da bola com negociações envolvendo o elenco profissional atual. Enquanto a diretoria avalia ofertas por jogadores valorizados, outros atletas recusam transferências para times nacionais e permanecem em Belo Horizonte.

A Real Sociedad, da Espanha, demonstrou interesse na contratação do zagueiro Jonathan Jesus e sinalizou intenção de pagar 15 milhões de euros. Esse montante chega a aproximadamente 88 unidades da moeda brasileira na cotação atual. Mas a gestão mineira não pretende abrir conversas sobre o defensor.

O planejamento para a defesa celeste: Cruzeiro

Com apenas 22 anos, o paulista tornou-se peça fundamental no esquema do técnico Artur Jorge. Ele atua como pilar defensivo ao lado de Fabrício Bruno e busca manter regularidade na atual temporada do clube mineiro.

O jogador soma 25 partidas disputadas e um gol marcado durante este período competitivo. O plantel possui poucos nomes para o setor, limitando as opções disponíveis para o comandante escalar nas próximas rodadas do campeonato.

A permanência de Chico da Costa

Diferente da situação do zagueiro, o atacante Chico da Costa comunicou que não possui interesse em atuar pelo Sport. O desfecho surpreendeu a cúpula pernambucana, que esperava a apresentação do profissional após o acordo para a vinda de Zé Lucas.

Embora esteja treinando junto com o grupo em Minas Gerais, o atleta permanece fora da lista de relacionados para os jogos. O time do Recife receberá um valor em dinheiro como compensação, enquanto a Raposa busca alternativas para ajustar sua folha salarial.

A chegada de Zé Lucas custou 5 milhões de dólares aos cofres celestes, valor dividido em três parcelas. O pagamento será realizado integralmente até o mês de outubro de 2026, conforme acertado entre os clubes brasileiros durante a transação definitiva.