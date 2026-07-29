O São Paulo assegurou a contratação de Iago Borduchi por empréstimo, superando o Internacional na disputa pelo lateral-esquerdo que pertencia ao Bahia. Simultaneamente, o Botafogo voltou a buscar Wesley, atacante do Al-Nassr, em negociações que seguem travadas.

A investida do clube paulista pelo defensor foi confirmada após o tricolor vencer a concorrência direta do Internacional, que já contava com detalhes do acerto. O contrato de empréstimo do lateral terá validade até o final desta temporada esportiva atual.

Enquanto o São Paulo assume os salários do reforço, o Botafogo ainda tenta viabilizar a chegada de Wesley. O Al-Nassr atravessa momento financeiro delicado e pretende negociar atletas do seu elenco profissional.

Movimentações do tricolor paulista no mercado: São Paulo

A chegada de Iago Borduchi ao elenco do Morumbi depende apenas do encerramento do transfer ban aplicado ao clube. O São Paulo enfrentou punições por atrasos no pagamento de parcelas referentes à compra de Marcos Antônio durante o ano.

O novo jogador chega para compor um setor que possui Enzo Diaz, Wendell e Nicolas como opções. A diretoria paulista mantém bom histórico de negociações recentes com o Bahia, clube que já cedeu Cauly por empréstimo com cláusulas de compra fixadas.

Iago Borduchi, reforço do São Paulo, disputou 11 jogos pelo Bahia em 2026 antes de sua saída confirmada hoje. O anúncio oficial da contratação tricolor ocorrerá tão logo a equipe regularize suas pendências financeiras pendentes perante a FIFA.

A situação do atacante Wesley no futebol

O jogador de 21 anos já esteve nos planos do Botafogo durante fevereiro de 2025, mas o acordo acabou melando na época. O atleta também despertou interesse do Corinthians nos últimos dias e figura na lista de alvos do Cruzeiro neste momento.

Durante o primeiro semestre de 2026, Wesley defendeu as cores da Real Sociedad por empréstimo, somando apenas cinco partidas disputadas na Europa. O atacante busca um novo caminho enquanto o time saudita tenta reduzir seus custos com a folha salarial atual.