Trabalhadores da categoria representada pelo Sinthoresp receberam novos repasses por meio do Benefício Social Familiar (BSF) na Regional Osasco. A iniciativa contempla auxílios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho. Os valores são destinados a oferecer apoio financeiro em momentos específicos da vida dos beneficiários.

Nesta etapa, quatro trabalhadores tiveram acesso aos benefícios disponibilizados pelo programa. Cada um recebeu um total de R$ 860, resultado da soma de diferentes auxílios previstos pelo BSF. A entrega foi realizada na unidade regional do sindicato localizada em Osasco, no estado de São Paulo.

Auxílio reúne benefícios para despesas familiares

Do valor total pago, R$ 660 correspondem ao Benefício Natalidade. Esse auxílio busca ajudar nas despesas iniciais relacionadas ao nascimento de um filho. A quantia pode contribuir com gastos comuns desse período, como itens de vestuário, alimentação e cuidados com o bebê.

Além disso, cada beneficiário recebeu R$ 200 referentes ao Benefício Farmácia. O recurso é destinado à compra de medicamentos, produtos de higiene e outros itens voltados aos cuidados com a saúde da família. Somados, os dois benefícios totalizam R$ 860 por trabalhador contemplado.

Segundo o sindicato, o Benefício Social Familiar integra os direitos garantidos pela convenção coletiva da categoria. O programa foi criado para oferecer suporte financeiro em situações específicas enfrentadas pelos trabalhadores. Entre elas está a chegada de um novo integrante à família.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Como solicitar o benefício

Os trabalhadores interessados em receber os benefícios devem procurar uma das unidades do Sinthoresp para obter orientações. No atendimento, é possível verificar os critérios exigidos, a documentação necessária e as condições para solicitar cada modalidade de auxílio. O sindicato também esclarece dúvidas sobre outros direitos previstos na convenção coletiva.

Além da Regional Osasco, o Sinthoresp mantém unidades de atendimento em diferentes municípios paulistas, como Guarulhos, Mogi das Cruzes, Atibaia e Santo Amaro, além de um centro de atendimento na capital. Os canais de contato também podem ser utilizados para agendar atendimento, consultar informações sobre o Benefício Social Familiar e verificar a disponibilidade dos serviços oferecidos aos trabalhadores da categoria.