Bahia está em destaque nas últimas atualizações divulgadas sobre o assunto. O time oficializou na terça-feira (28/7) a chegada da atacante Maia Leona Kemper Rodrigues. A atleta, com 19 anos, traz bagagem do futebol europeu para reforçar o elenco das Mulheres de Aço.

Nascida na Alemanha, a jogadora possui origem brasileira por parte dos pais. O reforço já teve experiências internacionais defendendo clubes da Itália e da Alemanha, além de passagens recentes pelo futebol português.

Perfil da nova atacante do tricolor: Bahia

A vinda de Maia ao país marca um movimento de contratação inédita de uma europeia para o futebol local. Em sua última temporada atuando em Portugal, a atleta acumulou um histórico expressivo de gols marcados.

A experiência da atacante inclui passagens pela Sampdoria e pelo Parma, na Itália, além de atuar pelo SGS Essen, da Alemanha. A atleta também vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 ao longo de 2024.

Cenário do time no Campeonato Brasileiro

Ocupando a terceira colocação na tabela, o tricolor baiano acumula 28 pontos até o momento. A equipe busca encurtar a distância para os líderes da competição nas próximas rodadas decisivas.

Com um ponto a menos que o São Paulo e três pontos de diferença para o Corinthians, o clube baiano mantém foco na disputa. A chegada da nova atacante visa fortalecer o setor ofensivo do Bahia.