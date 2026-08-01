O Manchester City decidiu reduzir as exigências financeiras para negociar o meia Rodri, facilitando sua ida ao Real Madrid nesta janela. A estratégia visa evitar que a estrela espanhola deixe a equipe inglesa sem gerar nenhum retorno financeiro ao final do atual vínculo.

O jogador, hoje com 30 anos, comunicou que não pretende renovar o contrato e busca novos desafios profissionais na carreira. Essa postura forçou a diretoria dos atuais campeões ingleses a rever os valores de mercado para não perder o atleta de graça. O Real vê Rodri como um substituto ideal para Kroos, que quando se aposentou deixou uma grande lacuna no elenco merengue.

Mudança na estratégia de mercado: Manchester City

Informações compartilhadas pelo jornalista Sergio Valentín indicam que o clube esperava receber quantias superiores aos 100 milhões de euros inicialmente. A cúpula britânica surpreendeu ao aceitar abrir conversas por 80 milhões de euros (R$ 467,6 milhões) para liberar o meio-campista.

O Real Madrid, que planejava investir 60 milhões de euros (R$ 360,7 milhões) no negócio, enxergou nessa flexibilidade uma oportunidade única de mercado. A expectativa nos bastidores é que a transferência seja concretizada por um valor intermediário entre as duas ofertas apresentadas recentemente.

O sonho no Santiago Bernabéu

A ida para a capital espanhola é considerada um objetivo pessoal que o atual vencedor da Bola de Ouro deseja realizar ainda neste verão. Rodri já tomou a decisão de seguir para o Santiago Bernabéu, tratando o interesse da equipe merengue como um sonho profissional.

Os dirigentes do time madrilenho demonstram grande otimismo com o avanço das tratativas envolvendo o atleta. O novo reforço é visto como uma peça histórica para o meio-campo da equipe nas próximas temporadas do futebol europeu.