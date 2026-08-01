O Ministério da Educação retomará os depósitos do programa Pé-de-Meia a partir de 24 de agosto de 2026. Os valores serão creditados nas contas digitais do Caixa Tem. A liberação seguirá um calendário organizado conforme o mês de nascimento de cada estudante.

Após a interrupção dos pagamentos em julho, os repasses voltam normalmente para quem continua atendendo aos requisitos do programa. A pausa não altera o direito dos beneficiários que permaneceram com a situação regular. O cronograma segue válido para estudantes do ensino médio da rede pública.

A quinta parcela corresponde ao incentivo mensal de R$ 200 destinado aos participantes do ensino regular. Para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, as regras são diferentes. Nessa modalidade, há um pagamento de R$ 200 pela matrícula e parcelas mensais de R$ 225 vinculadas à frequência.

Frequência escolar é requisito para receber

Para garantir o depósito de agosto, o estudante deve apresentar presença mínima de 80% nas aulas realizadas durante os meses de maio e junho. As informações são enviadas pelas secretarias estaduais e municipais ao Governo Federal. Somente após essa validação ocorre a autorização do pagamento.

Caso existam pendências de matrícula ou de frequência referentes aos meses anteriores, os dados podem ser atualizados pela rede de ensino. Quando isso acontece, o MEC poderá liberar parcelas que ficaram retidas. Assim, estudantes que regularizaram sua situação poderão receber valores acumulados.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cronograma segue até o início de 2027

Além dos depósitos mensais, o programa oferece um incentivo anual de R$ 1.000 aos alunos aprovados ao final de cada ano letivo. Esse valor permanece guardado até a conclusão do ensino médio. Também existe um bônus de R$ 200 destinado aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio.

Depois da parcela de agosto, o calendário prevê novos pagamentos entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027. As datas continuarão sendo definidas conforme o mês de nascimento dos beneficiários. O bônus de conclusão e o incentivo pela participação no Enem serão pagos entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027.