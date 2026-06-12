Antes mesmo da abertura da janela de transferências, o Bahia já garantiu seu primeiro reforço para o segundo semestre da temporada. O segundo período de contratações do calendário brasileiro se iniciará no dia 20 de julho e se estenderá até o dia 11 de setembro.

O reforço em questão é o centroavante Alejo Véliz, do Rosario Central. Embora ainda não tenha sido anunciado, o argentino faz parte dos planos do clube de Salvador desde o começo da jornada. A partir de julho, podendo ser devidamente regularizado, ele passará a ser utilizado pelo técnico Rogério Ceni.

Véliz chega ao Tricolor de Aço para disputar posição com Willian José e Everaldo – o primeiro é o titular do ataque, enquanto o segundo é o reserva imediato. Além deles, o plantel tem Caio Suassuna, Dell e Ruan Pablo, jovens das categorias de base que também podem ser utilizados no comando do ataque.

Neste ano, Alejo soma seis gols marcados em 24 partidas pelo Central. De férias neste momento, o elenco principal do Tricolor se reapresenta no dia 22 deste mês para começar a preparação para os compromissos do segundo semestre de 2026.

Créditos: Instagram/Alejo Véliz

Bahia só tem o Brasileirão pela frente

Ceni e seus comandados têm apenas o Campeonato Brasileiro pela frente na segunda metade da temporada. O esvaziamento do calendário se deve às eliminações precoces na fase preliminar da Copa Libertadores da América e na Copa do Brasil.

O Tricolor é o atual sexto colocado do certame nacional, com 26 pontos conquistados em 17 partidas disputadas. O grande objetivo do time de Salvador é conseguir uma classificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Liberta.

As chances de título brasileiro ainda existem, tendo em vista que teremos mais um turno inteiro pela frente até dezembro. Mas a distância para o líder Palmeiras, que soma 41 pontos, torna esse sonho quase impossível de ser realizado.