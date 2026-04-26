O Banco Central do Brasil anunciou uma série de inovações para o sistema de pagamentos Pix, com o objetivo de aprimorar a experiência financeira dos brasileiros entre 2026 e 2027. As novas funcionalidades visam transformar o Pix em uma plataforma abrangente, que vai além das simples transferências instantâneas.

As novas diretrizes do Banco Central têm como foco a automação, o crédito e a integração tributária. O cronograma de implementação será gradual, garantindo uma transição suave para os usuários.

Novas funcionalidades do Pix

Dentre as inovações anunciadas, destaca-se a implementação da Cobrança Híbrida, que exigirá a inclusão de um QR Code do Pix em todos os boletos bancários a partir de novembro de 2026.

Outra novidade é a Duplicata Digital, que permitirá o pagamento de títulos de crédito diretamente pelo sistema. Essa funcionalidade visa simplificar a antecipação de recebíveis para as empresas, reduzindo custos de cobrança.

Além disso, o Split Tributário, desenvolvido em parceria com a Receita Federal, possibilitará o recolhimento automático de impostos no momento da transação, sendo uma peça-chave para a Reforma Tributária.

O Banco Central também está explorando a integração do Pix com o projeto Nexus, que visa conectar o sistema a plataformas de pagamentos instantâneos de outros países. Essa integração permitirá transferências e compras no exterior de maneira imediata, com câmbio competitivo, o que pode beneficiar tanto consumidores quanto empresas.

Outra inovação prevista é o Pix em Garantia, que permitirá aos usuários utilizar seus “recebíveis futuros” como garantia para a contratação de empréstimos. Essa funcionalidade deve facilitar o acesso ao crédito, especialmente para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores.

Por fim, a implementação do Pix por Aproximação utilizará a tecnologia NFC, permitindo pagamentos apenas aproximando o celular da maquininha, o que eliminará a necessidade de ler QR Codes ou abrir o aplicativo do banco.