Dinheiro é sempre importante, seja para pagar contas, ajudar em algum projeto ou até mesmo viagens. Sobre esse tema, chega uma importante informação de um valor esquecido, que agora pode ser consultado após liberação do Banco Central.

Empresas brasileiras, incluindo aquelas que já encerraram oficialmente suas atividades, ainda podem ter valores esquecidos em instituições financeiras.

Segundo o Banco Central, o Sistema de Valores a Receber (SVR) mantém bilhões de reais disponíveis para saque, permitindo que pessoas jurídicas consultem e solicitem a devolução de recursos deixados em contas inativas, consórcios, tarifas cobradas indevidamente e outras situações semelhantes.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como funciona para empresas que seguem em atividade

Para empresas que continuam em atividade, a consulta inicial pode ser feita informando apenas o CNPJ e a data de abertura no portal do SVR.

No entanto, para solicitar o resgate dos valores é necessário possuir um certificado digital válido vinculado à conta Gov.br da empresa. Dependendo da instituição financeira, o pagamento pode ser realizado por meio de transferência via Pix.

No caso de empresas com CNPJ baixado ou extinto, o procedimento é diferente. O representante legal ou inventariante deve preencher os dados solicitados no sistema, aceitar o termo de responsabilidade e identificar a instituição financeira responsável pelos recursos.

Após essa etapa, será necessário entrar em contato diretamente com o banco para apresentar a documentação exigida e concluir o processo de liberação dos valores.

O Banco Central reforça que todo o procedimento de consulta e resgate é gratuito. A instituição alerta que não cobra taxas, não solicita senhas bancárias, códigos de verificação ou informações sigilosas por e-mail, mensagens ou redes sociais. Qualquer pedido desse tipo deve ser considerado tentativa de golpe.

Para evitar fraudes, a recomendação é utilizar exclusivamente os canais oficiais do Banco Central para verificar a existência de valores a receber e iniciar o processo de resgate, sem recorrer a intermediários ou serviços pagos.