O Barcelona iniciou contatos para contratar Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão, após esgotar tentativas por Julián Álvarez. A mudança de foco dos dirigentes Flick e Deco ocorre após sucessivas respostas negativas recebidas do Atlético Madrid.

O movimento estratégico foi revelado por Gerard Romero, insider do mercado espanhol com trânsito entre as cúpulas dos clubes. O clube catalão busca um centroavante móvel antes do encerramento oficial da janela de transferências europeia, que acontece em 31 de agosto.

A busca por um novo nome de peso no ataque gera expectativa sobre a capacidade financeira catalã nesta fase. Enquanto isso, o rival Real Madrid adota postura distinta ao considerar o elenco 95% montado para a temporada que se inicia.

Tranquilidade merengue no mercado final

A diretoria do Real Madrid mantém serenidade absoluta com o planejamento de elenco executado até o momento atual. Os 5% restantes da margem de negociações permanecem reservados apenas para ocorrências atípicas e imprevistas, como lesões graves de atletas.

Investidas financeiras de última hora vindas da Premier League também são consideradas como possíveis fatores de mudança. Apesar disso, o clube projeta estabilidade total para o restante do período de movimentações no Futebol europeu em agosto.

Planejamento e vigilância no meio-campo

O setor de meio-campo do Real Madrid segue sob monitoramento constante devido ao alto poder econômico dos ingleses. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Fede Valverde atraíram sondagens, mas o clube descarta negociações imediatas desses jogadores importantes.

A comissão técnica de José Mourinho está satisfeita com os seis reforços garantidos para o grupo principal. O time projeta evolução com Endrick e o ponta Yan Diomande, aguardando o primeiro teste oficial contra o Espanyol em Cornellà-El Prat.

A postura oficial do Ministério da Fazenda reforça que apostas não devem ser encaradas como investimento financeiro pelos cidadãos. O grupo madridista atual deve conduzir a equipe nos meses iniciais das competições antes de qualquer nova decisão diretiva.