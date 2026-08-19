O duelo entre Flamengo e Cruzeiro promete fortes emoções pela Libertadores 2026. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, realizado no Mineirão, as duas equipes chegam ao jogo decisivo com chances de avançar às quartas de final.

Diante da expectativa pelo confronto, foi feita uma consulta ao Gemini, ferramenta de inteligência artificial do Google, para saber qual seria a previsão para o placar da partida. O prompt utilizado foi: “Atue como comentarista esportivo e preveja o resultado de Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores 2026”.

Na análise, a inteligência artificial apontou o Flamengo como favorito para conseguir a classificação. Segundo a projeção, o Rubro-Negro teria vantagem por atuar diante de sua torcida, no Maracanã, além de contar com um elenco considerado capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos.

A previsão indica que o Cruzeiro deverá adotar uma postura mais cautelosa durante boa parte da partida. A equipe mineira pode apostar em uma marcação compacta e tentar explorar os espaços deixados pelo adversário em jogadas rápidas de contra-ataque.

Do outro lado, o Flamengo aparece com a expectativa de assumir o controle das ações desde os primeiros minutos. A equipe carioca deverá pressionar em busca do gol e tentar transformar o apoio das arquibancadas em vantagem dentro de campo.

Para o Gemini, o time comandado pelo Flamengo deve sair na frente ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro, porém, teria força para reagir na etapa final e buscar o empate, deixando o confronto novamente equilibrado.

Mesmo assim, a previsão aponta que o Rubro-Negro conseguiria marcar mais uma vez nos minutos finais e garantir a vitória por 2 a 1. Com o resultado, o placar agregado ficaria em 3 a 2 para o Flamengo, que avançaria às quartas de final da Libertadores.

A inteligência artificial também destacou que, caso o duelo terminasse novamente empatado, independentemente do placar, a definição da vaga precisaria acontecer nas cobranças de pênaltis.