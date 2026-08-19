A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo já começou a procurar o substituto de Franclim Carvalho no mercado. Após a confirmação da demissão do português, a cúpula alvinegra iniciou a busca por um novo treinador visando a sequência da temporada de 2026.

Aliás, as primeiras movimentações nesse sentido começaram quando a saída do agora ex-comandante ainda não havia sido definida. Logo de imediato, o nome de Jair Ventura, que atualmente está no Vitória, foi ligado ao Glorioso no noticiário. O treinador passou por General Severiano em 2017.

Além de Jair, nomes de peso também estão disponíveis e podem entrar no radar do Fogão. Dentre os profissionais que estão livres e podem assinar contrato de forma imediata estão os medalhões: Renato Gaúcho, Tite, Luis Zubeldía, Marcelo Gallardo e Vitor Pereira.

A definição, no entanto, dependerá do perfil buscado pela diretoria. O processo de avaliação envolverá o CEO Eduardo Iglesias, o diretor de futebol Léo Coelho, bem como o diretor de negociação de jogadores Deive Bandeira e o head scout Brunno Noce.

Créditos: Victor Ferreira/Vitória

Botafogo demitiu Franclim Carvalho

A iminente demissão de Franclim aconteceu na última terça-feira (17), após a derrota por 1 a 0 para o Vitória de Jair Ventura, pelo Brasileirão. O revés ocorreu na sequência da humilhante goleada sofrida para o Cienciano, por 6 a 1, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Contratado em abril, o português ficou pouco mais de quatro meses no cardo. Foram 22 partidas no comando do time, sendo dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Junto com ele, foram embora os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

Na partida de volta contra o Cienciano, o Alvinegro será comandado interinamente por Rodrigo Bellão. O técnico da equipe sub-20, que já exerceu a função anteriormente, ficará responsável por tentar conduzir a equipe à remontada no torneio continental.