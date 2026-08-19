Ativo na janela de transferências, o Internacional acertou a contratação de Antonio Sanabria, centroavante paraguaio de 30 anos. O camisa 9, que estava no futebol italiano, desembarcou em Porto Alegre com status de estrela – pelo menos é isso o que aponta o salário que receberá.

Conforme noticiou o jornalista Vagner Martins, o atacante terá vencimentos na casa de R$ 1 milhão por mês no Beira-Rio. Embora não tenha desembolsado custos de transferência, a diretoria colorada optou por investir pesado para tê-lo no elenco, visando solucionar o problema da falta de gols.

O contrato firmado entre as partes tem validade até dezembro de 2029. Sanabria estava na Cremonese, da Itália. A equipe da Terra da Bota aceitou a rescisão contratual do atleta mantendo 50% de seus direitos econômicos. O Inter, por sua vez, passará a ser dono dos outros 50%.

O jogador, que esteve com o Paraguai na Copa do Mundo de 2026, é o quarto reforço do clube gaúcho nesta janela de transferências. Além dele, foram contratados o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Maripán e o ponta sueco Niclas Eliasson.

Créditos: Instagram/Antonio Sanabria

Repercussão da chegada de Sanabria ao Internacional

A contratação do centroavante paraguaio pelos valores citados foi bastante criticada pelos torcedores colorados nas redes sociais. O Inter atravessa um momento financeiro delicado e investimentos elevados como esse se tornam ainda mais arriscados.

Fora o fato de que Sanabria nunca fez mais de 12 gols em uma temporada. Somando clubes e seleção, o atacante tem 83 gols em 385 partidas disputadas. Juntando as últimas três jornadas, ele só balançou as redes adversárias oito vezes.

Formado nas categorias de base do Barcelona, o paraguaio não chegou a se profissionalizar no Camp Nou e só atuou pela equipe B. Ao longo da trajetória no futebol, defendeu as cores de Sassuolo, Roma, Sporting Gijón, Real Betis, Genoa e Torino antes de chegar à Cremonese.