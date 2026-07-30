Os depósitos do Bolsa Família seguem sendo realizados por meio do Caixa Tem e serão concluídos nesta sexta-feira (31). Nesta data, recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 0. Os pagamentos ocorreram de forma escalonada ao longo dos últimos dias úteis do mês.

Calendário chega ao último dia

A liberação dos valores começou em 20 de julho, quando os beneficiários com NIS final 1 tiveram acesso ao benefício. Desde então, um novo grupo foi contemplado a cada dia útil. O cronograma termina agora com o pagamento destinado às famílias de NIS final 0.

Os recursos são depositados diretamente na conta digital do Caixa Tem, permitindo movimentação sem necessidade de saque imediato. Pelo aplicativo, os beneficiários podem realizar Pix, transferências, pagamentos de contas e compras. Também é possível retirar o dinheiro em canais autorizados da Caixa.

Neste mês, o programa manteve o pagamento mínimo de R$ 600 por família. Entretanto, o valor pode ser superior conforme a composição familiar. O benefício médio pago em julho ficou em R$ 679,19, considerando os adicionais previstos nas regras do programa.

Valor pode ultrapassar R$ 600

Além da parcela básica, o Bolsa Família prevê benefícios complementares para determinados grupos. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança. Outros pagamentos extras atendem gestantes, bebês e jovens com idade entre 7 e 17 anos.

Para participar do programa, a renda mensal da família deve ser de até R$ 218 por pessoa. Também é necessário cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação. Entre eles estão a frequência escolar das crianças, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal das gestantes.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cadastro passa pelo CadÚnico

As famílias interessadas em ingressar no Bolsa Família precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Esse registro é utilizado pelo Governo Federal para identificar os potenciais beneficiários dos programas sociais. A inscrição deve ser realizada com os dados familiares atualizados.