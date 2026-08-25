A Caixa Econômica Federal dá continuidade nesta quarta-feira (26) ao calendário de agosto do Bolsa Família. Nesta data, o pagamento será destinado aos beneficiários com NIS terminado em 7. O valor mínimo é de R$ 600, mas pode aumentar conforme a composição familiar.

Neste mês, aproximadamente 19,3 milhões de famílias estão incluídas na folha de pagamentos do programa. O valor médio recebido pelos beneficiários chega a R$ 678,35. A quantia depositada varia de acordo com os adicionais destinados a cada família.

Parcela pode superar os R$ 600

Entre os complementos está o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses. Famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos também podem receber R$ 50. Para crianças de até seis anos, há adicional de R$ 150.

O cronograma tradicional do Bolsa Família distribui os depósitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. A data exata pode ser conferida pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma também permite consultar o valor liberado e verificar a composição da parcela.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Regra de proteção mantém parte do benefício

O programa conta ainda com uma regra voltada às famílias que aumentam a renda após conseguir emprego. Nessa situação, é possível continuar recebendo 50% do Bolsa Família, desde que a renda por integrante permaneça dentro do limite estabelecido. A duração da regra varia conforme a data de entrada.

Para beneficiários que ingressaram na regra até maio de 2025, a permanência pode chegar a dois anos. Para quem entrou posteriormente, o período foi reduzido para um ano desde junho de 2025. A medida permite uma transição gradual para a nova condição financeira.

Em agosto, moradores de 186 municípios receberam o Bolsa Família de maneira unificada no dia 18. A antecipação ocorreu em cidades de Amazonas, Bahia, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. As localidades estavam em situação de emergência ou calamidade pública.