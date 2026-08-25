O INSS começa nesta terça-feira (25) a liberar os pagamentos referentes ao mês de agosto. Nesta primeira etapa, recebem os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que têm renda de até R$ 1.621. A ordem dos depósitos segue o número final do benefício.

Os segurados que recebem o salário mínimo e possuem benefício terminado em 1 são os primeiros contemplados. Os créditos para esse grupo seguem até 8 de setembro, conforme o dígito final do cartão. O número considerado é aquele que aparece antes do traço.

Primeiros pagamentos começam hoje

Quem possui benefício terminado em 2 recebe em 26 de agosto, enquanto os finais 3 e 4 estão previstos para os dias 27 e 28. Depois, os pagamentos continuam em 31 de agosto para o final 5. Os demais seguem durante os primeiros dias de setembro.

Para rendimentos acima do piso nacional, o cronograma começa em 1º de setembro. Nesse caso, os finais 1 e 6 recebem na primeira data, enquanto os demais grupos são distribuídos até 8 de setembro. A divisão busca organizar os depósitos conforme a numeração dos benefícios.

Créditos: INSS/Divulgação

Como consultar a data do depósito

O segurado pode conferir o calendário individual pelo aplicativo ou site Meu INSS. Basta acessar o serviço de extrato de pagamento para verificar a data e outras informações relacionadas ao crédito. A consulta também pode ser realizada pela Central 135.

O atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para identificar a data correta, é necessário observar o número final do cartão sem considerar o dígito verificador. Em um benefício como 0108-4, por exemplo, o número usado é o 8.

O INSS também prevê pagamento do 13º para segurados que tiveram benefícios concedidos após a antecipação do abono anual. Esses beneficiários receberão os valores em novembro, desde que tenham direito ao décimo terceiro. Os depósitos ocorrerão entre 24 de novembro e 7 de dezembro.