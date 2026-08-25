O Governo Federal apresentou uma nova estimativa para o salário mínimo de 2027. A projeção aponta para um piso de R$ 1.741, acima do valor atualmente previsto de R$ 1.621. A quantia ainda não é definitiva e poderá sofrer alterações até o fim deste ano.

A previsão de R$ 1.741 deverá aparecer no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027. O documento precisa ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto. A proposta reúne as estimativas de receitas e despesas para o próximo exercício.

Projeção será enviada ao Congresso

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou a estimativa após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes da equipe econômica. Segundo ele, o projeto orçamentário considera um cenário de superávit. Isso significa que a previsão é de despesas inferiores à arrecadação.

Apesar de constar na proposta, o valor de R$ 1.741 ainda pode mudar. O salário mínimo definitivo será conhecido apenas em dezembro de 2026. Isso ocorre após a divulgação do INPC de novembro, indicador utilizado no cálculo do reajuste.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Benefícios do INSS também serão afetados

A atualização do salário mínimo terá reflexos sobre benefícios previdenciários e sociais vinculados ao piso nacional. Durigan afirmou que não está prevista a retirada dessa vinculação. Com isso, pagamentos do INSS atrelados ao mínimo também deverão acompanhar o novo valor.

A mudança interessa especialmente aos segurados que recebem benefícios equivalentes ao salário mínimo. Caso a projeção seja confirmada, esses pagamentos passarão a ter como referência R$ 1.741 em 2027. O reajuste, porém, dependerá do índice oficial calculado ao final do ano.

O salário mínimo completa 90 anos de existência em 2026. Ele foi instituído em janeiro de 1936, durante o Governo de Getúlio Vargas, por meio da Lei nº 185. Desde então, o piso passou a ser uma referência para remunerações e diferentes benefícios.