A Vivo anunciou uma parceria com a Supercell que oferece uma recompensa gratuita para jogadores de Clash Royale. A iniciativa faz parte da Semana Gamer 2026 e foi criada para aproximar a operadora do público que acompanha o mercado de jogos mobile. A campanha segue até o fim de agosto.

Entre 21 e 31 de agosto, clientes que participam do Vivo Valoriza poderão obter uma Caixa de Evolução sem pagar nada. O benefício é disponibilizado por meio do aplicativo da operadora. Depois do resgate, o jogador utiliza um código promocional para receber o item dentro do game.

Recompensa pode ser resgatada pelo celular

A Caixa de Evolução é considerada um recurso valioso no Clash Royale. Ela permite desbloquear e aprimorar cartas, aumentando as possibilidades de estratégia durante as partidas. Por ser um item mais difícil de conquistar apenas com a progressão normal, a recompensa pode interessar especialmente aos jogadores mais frequentes.

Para participar, o cliente deve entrar no aplicativo Vivo com sua conta e localizar o banner da Semana Gamer. Em seguida, basta solicitar o código promocional oferecido na campanha. O código precisa ser informado no site oficial da Supercell para que a Caixa de Evolução seja liberada no jogo.

Créditos: Divulgação Supercell

Semana Gamer reúne outras ofertas

A programação da Vivo também inclui promoções para quem consome produtos e serviços relacionados aos jogos eletrônicos. Entre as ações estão condições especiais em planos móveis e convergentes, benefícios digitais e ofertas para consoles e acessórios. As oportunidades ficam disponíveis durante o período da campanha.

A Semana Gamer ainda conta com atividades voltadas à comunidade da operadora no Discord. A programação inclui ativações, distribuição de brindes e encontros presenciais com influenciadores ligados ao universo de Clash Royale. As ações foram planejadas para diferentes perfis de jogadores.