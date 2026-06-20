O calendário de pagamentos do Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, começou a ser executado na última quarta-feira (17), beneficiando cerca de 19 milhões de famílias em todo o Brasil.

Neste mês, o programa também passa a operar sob uma nova regra que estabelece o compartilhamento mensal de dados entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela gestão do benefício.

Os repasses serão realizados até o dia 30 de junho, seguindo o cronograma definido pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Na última quarta-feira, recebeu os beneficiários com NIS final 1, além das famílias residentes em municípios que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal.

Com a sequência de pagamentos de acordo com o calendário oficial, a ótima notícia agora é para o beneficiários com NIS final 4, que vão começar a semana com dinheiro no bolso, com pagamentos sendo efetuados nesta segunda-feira (22).

Créditos: Agência Brasil

Veja o calendário de pagamentos de junho

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Quem tem direito a receber o Bolsa Família?

Para participar do programa, a renda mensal por pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218. O cálculo considera o Benefício Renda de Cidadania, de R$ 142 por integrante do domicílio, além de adicionais destinados a grupos específicos.

Famílias com crianças de até seis anos recebem um acréscimo de R$ 150 por criança. Já o Benefício Variável Familiar prevê um adicional de R$ 50 para cada gestante, nutriz e criança ou adolescente entre sete e 18 anos.

Os beneficiários não precisam comparecer a uma agência bancária para sacar o Bolsa Família. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e utilizados por meio do cartão do programa em compras na função débito.

Também é possível realizar saques em lotéricas, unidades Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal. Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser feito sem cartão, desde que o beneficiário tenha a biometria previamente cadastrada.

Como é possível se cadastrar no Bolsa Família?

Para solicitar o benefício, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), sistema do governo federal que reúne informações de famílias de baixa renda para inclusão em programas sociais.

Após a inscrição, os dados passam por uma análise para verificar se a família atende aos critérios exigidos pelo programa. Vale destacar que estar registrado no CadÚnico não garante a entrada automática no Bolsa Família, mas o cadastro é uma condição indispensável para que a solicitação seja avaliada.