Não é só dentro de campo que Lionel Messi faz bonito. O camisa 10 da Argentina também dá show em termos de patrimônio. Ele é um dos jogadores com maior presença no mercado imobiliário e acumula propriedades que estão espalhadas ao redor do mundo.

Logo de cara, convém destacar a propriedade residencial do craque, que fica localizada nas proximidades de Fort Lauderdale. A mansão de cerca de 975 m², 10 quartos, nove banheiros e duas docas privativas custou nada menos que US$ 10,75 milhões.

Outro feito conhecido do astro fica em Miami: ele é dono de unidades no Porsche Design Tower, em Sunny Isles Beach, confirmadas por registros públicos. Também na cidade, ele fechou a compra de quatro apartamentos no Cipriani Residences Miami, empreendimento de 80 andares no bairro Brickell com entrega prevista para 2028.

De acordo com o Wall Street Journal, uma das unidades está avaliada em nada menos que US$ 7,5 milhões. Já na Europa, um dos seus ativos residenciais de mais destaque é uma mansão em Ibiza comprada em meados de 2022 por US$ 12,6 milhões.

Créditos: Forbes Global Properties

Em Rosário, cidade na qual nasceu, o atleta construiu uma mansão luxuosa de mais de 20 cômodos. A casa de US$ 4 milhões, conta com cinema particular, academia e uma garagem subterrânea. Especula-se que é nela que ele irá morar com a família após pendurar as chuteiras.

Messi volta a campo com a Argentina

Na segunda-feira (22), Messi e companhia voltam a campo para enfrentar a Áustria. As seleções duelam em Dallas, em partida válida pela segunda rodada do Grupo J.

Na primeira rodada, o camisa 10 da Argentina brilhou na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City. Autor dos três gols do jogo, o craque se igualou a Miroslav Klose como maior artilheiro da história das Copas. Ambos possuem 16 gols.